«Бакинский марафон-2024» при эксклюзивном партнерстве Azercell фото; видео
В соревнованиях, проходивших под девизом «Победи ветер», принимало участие более 18 000 любителей спорта.
5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел «Бакинский марафон-2024», эксклюзивным партнером которого выступил ведущий мобильный оператор страны Azercell Telecom. Для участия в соревновании зарегистрировалось более 18 000 человек. Бакинский марафон, который проводится ежегодно и стал уже традиционным событием, направлен на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни.
В марафоне, прошедшем при поддержке Azercell, использовались цифровые хронометры (timekeeper). Эти специальные микрочипы, размещенные на стартовых номерах, позволили обеспечить максимальную точность результатов спортсменов и дали возможность моментально фиксировать пересечение ими финишной черты.
Старт и финиш состоялись на площади Государственного флага. Маршрут протяженностью в 21 километр охватил Приморский бульвар, а также центральные улицы и проспекты столицы.
В женском забеге победу одержала Наталья Семенович из Украины. Представительница Азербайджана Анна Юсупова финишировала второй, а Нелли Гаитова из Казахстана стала бронзовым призером марафона. В соревнованиях среди мужчин победу одержал представитель Турции Ахмет Алканоглу. Второе место занял Богдан Семенович из Украины, а третьим к финишу пришел Исмаил Сеньянге из Уганды.
Победителям были вручены специальные подарки от Azercell Telecom. По традиции мобильный оператор также уделил особое внимание студентам, юным участникам соревнования.