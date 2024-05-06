5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел «Бакинский марафон-2024», эксклюзивным партнером которого выступил ведущий мобильный оператор страны Azercell Telecom. Для участия в соревновании зарегистрировалось более 18 000 человек. Бакинский марафон, который проводится ежегодно и стал уже традиционным событием, направлен на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни.

В соревнованиях, проходивших под девизом «Победи ветер», принимало участие более 18 000 любителей спорта.

В марафоне, прошедшем при поддержке Azercell, использовались цифровые хронометры (timekeeper). Эти специальные микрочипы, размещенные на стартовых номерах, позволили обеспечить максимальную точность результатов спортсменов и дали возможность моментально фиксировать пересечение ими финишной черты.

Старт и финиш состоялись на площади Государственного флага. Маршрут протяженностью в 21 километр охватил Приморский бульвар, а также центральные улицы и проспекты столицы.