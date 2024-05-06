Сегодня в Нахчыванской Автономной Республике при организационной поддержке Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики и Коллегии адвокатов Нахчыванской Автономной Республики проходит конференция на тему «эффективная деятельность правовых институтов и защита прав человека в условиях блокады», а также торжественная церемония присяги кандидатов в адвокаты.

Как сообщает e-huquq.az, Конференция посвящена 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию Нахчыванской АР.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и возглавляемая им делегация, председатель Верховного суда Нахчыванской АР Саадет Бекташи, прокурор Нахчыванской АР Санан Пашаев, заместитель министра юстиции Нахчыванской АР и временно исполняющий обязанности министра Гусейн Сафаров, а также депутаты, адвокаты, победитель III конкурса Yüksəliş Ибрагим Мамедзаде и другие официальные лица.

Перед конференцией делегация посетила памятник Гейдару Алиеву в центре Нахчывана и почтила его память. Затем гости посетили музей Гейдара Алиева, ознакомились с фотографиями и экспонатами, связанными с жизнью и деятельностью общенационального лидера.