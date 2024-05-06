Заявления Румена Радева в Баку

явленеи значимым и решающим партнером в энергетической сфере, играет важную роль в диверсификации газоснабжения Болгарии, сказал президент Болгарии Румен Радев в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Осенью 2022 года с участием президента Алиева в городе София мы приступили к использованию газовой сети между Грецией и Болгарией и, таким образом, Южный газовый коридор соединился с Центральной и Восточной Европой», - сказал глава болгарского государства.

Румен Радев также сказал, что политический диалог Азербайджана и Болгарии, «который находится на самом высоком уровне, создает хорошую основу для экономического процветания не только наших стран, но и Кавказа и Черноморского бассейна и вносит вклад в энергетическую безопасность Европы».