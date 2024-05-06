В Украине продлили военное положение

Верховная Рада Украины утвердила указы президента Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране до 11 августа и продлении мобилизации, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Депутат напомнил, что это было уже 11-е по счету голосование украинского парламента за продление военного положения.

Украина объявила военное положение и всеобщую мобилизацию 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России.