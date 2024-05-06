Суд над Трампом отложили на неопределенный срок

Судебный процесс над Дональдом Трампом по обвинению в незаконном хранении секретных документов после сдачи президентских полномочий отложен на неопределенный срок окружным судьей Эйлин Кэннон, сообщает Reuters.

Ожидалось, что процесс начнется 20 мая, но и обвинение, и защита признали, что заседание нужно отложить.

Судья Эйлин Кэннон, назначенная Трампом на должность в 2020 году, назначила досудебные слушания на 22 июля, но не определила новую дату начала процесса.

Сотрудники ФБР в августе 2022 года при обыске в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде изъяли 11 ящиков секретных документов, которые он должен был сдать в Национальный архив, покидая должность президента, но не сделал этого. В обвинительном заключении говорилось, что коробки с документами хранились без должной охраны, а кроме того, некоторые документы Трамп сам показывал журналисту во время одного из своих интервью. Дональд Трамп не признал вину и заявил, что его преследуют по политическим мотивам.