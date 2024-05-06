Путин поздравил Алиева
Президент России Владимир Путин направил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравления с Днем Победы, сообщает официальный сайт Кремля.
Как отмечает сайт Кремля, президент России направил поздравительные письма лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народам Грузии и Молдовы.
«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм», – написал глава российского государства.