Швейцария выделяет Газе миллионы

Федеральный совет (правительство) Швейцарии решил выделить 10 млн швейцарских франков (около $11 млн) на нужды населения сектора Газа. Это решение было принято в ответ на призыв со стороны Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), говорится в сообщении правительства.

"Федеральный совет решил выделить средства в размере 10 млн франков в ответ на призыв о гуманитарной помощи, направленный БАПОР. Этот взнос предназначен исключительно для Газы, для покрытия неотложных потребностей, являющихся предметом обращения БАПОР в период с апреля по декабрь 2024 года", - отметили в Берне.

Отмечается, что швейцарское правительство представит решение на согласование внешнеполитическим комиссиям Федерального собрания (парламента). Правительство исходит из того, что в секторе Газа "2,3 миллиона человек, в том числе 1,7 миллиона вынужденных переселенцев, зависят от чрезвычайной помощи", а ООН "предупреждает о неизбежном риске голода". БАПОР обратилось в апреле к мировому сообществу с призывом выделить для Газы гуманитарную помощь в размере "около миллиарда франков".