Супруга Имрана Хана попросила отправить ее в тюрьму к мужу

Высокий суд Исламабада (IHC) одобрил ходатайство Бушры Биби, супруги бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана, о ее переводе из-под домашнего ареста в тюрьму Адиала, где в заключении содержится ее муж, сообщает газета Dawn.

Бушра Биби находилась под стражей в семейной резиденции в Исламабаде, которую IHC объявил «дополнительной тюрьмой» после того, как 31 января она и Имран Хан получили по 14 лет лишения свободы за мошенничество и подделку документов, касающихся незаконных операций по продаже 52 подарков из госхранилища, полученных от лидеров государств Ближнего Востока, общей рыночной стоимостью 154 млн рупий (почти 2 млн долларов).

Бушра Биби отказалась считать свой дом «дополнительной тюрьмой» и потребовала перевести ее в ту же тюрьму Адиала, где отбывает наказание Имран Хан. Тюремная администрация ранее выступила против этого, заявив, что в тюрьме будет существовать угроза безопасности супруге бывшего премьер-министра.

В январе Имран Хан и экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши были приговорены специальным судом к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне. В начале февраля суд признал бывшего премьер-министра и его супругу виновными во вступлении в незаконный брак и приговорил их к семи годам лишения свободы.

Хан возглавлял Кабмин Пакистана в 2018-2022 годам. Экс-глава правительства был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.

Следствие в отношении Хана по подозрению в нарушении гостайны началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой диппредставительства «рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной в ходе визита в Москву в феврале 2022 года».