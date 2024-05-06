Китай резко поднял тарифы для России

Китайская сторона резко повысила стоимость перевозок товаров в Россию и Беларусь. С 6 мая доставка грузов по железной дороге подорожала на $500–800 и более за контейнер (TEU) в зависимости от станции отправления, рассказали транспортно-логистическому порталу Infotrans Media Belarus в экспедиционных компаниях.

По данным экспедиторов, рост тарифов связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими пробками на китайско-российской границе.

Одновременно с ростом цен на железнодорожные доставки выросли ставки морских фрахтов из Китая. Рост тарифов составил от $800–1000 до $1300–1500 за контейнер (TEU) в зависимости от порта отправления. При этом большинство свободных мест на судах в мае уже забукировано, поэтому морские линии предлагают отправку грузов только в конце мая — начале июня, сообщили экспедиторы.

Рост цен произошел на фоне восстановления железнодорожных перевозок контейнеров из Китая в ЕС транзитом через территорию России. По итогам января—марта они выросли на 44% год к году, до 90 тыс. контейнеров. Это произошло после фактического прекращения транзита в связи с войной в Украине.

В то же время экспортный поток из Китая в Россию начал сокращаться впервые почти за два года военных действий. Так, в марте китайский экспорт в Россию упал на 15,7% год к году, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

Причиной падения объемов торговли стал отказ китайских банков принимать платежи за поставку товаров в Россию из-за угрозы вторичных санкций. По словам российских импортеров, переводы могут зависать на несколько недель, а банки требуют многочисленные документы, подтверждающие, что покупатель не связан с санкционными лицами и военно-промышленным комплексом РФ. Но даже после предоставления всех документов банки нередко отказывают в проведении операций.

Президент РФ Владимир Путин собирается обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином проблему банковских платежей во время предстоящего визита в Китай в мае, рассказали Reuters в российских бизнес-кругах.

Согласно оценке Института Гайдара, на китайские товары приходится 43% всего импорта в Россию, который по итогам прошлого года составил $285 млрд. Для Китая же Россия — вторичный по значимости рынок сбыта, на который приходится всего 3% поставок. «Лидирующие позиции в товарообороте Китая прочно занимают недружественные к России страны, что усиливает риски снижения поставок при угрозе введения вторичных санкций», — подчеркивали эксперты.