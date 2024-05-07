В Индии раскрыта сеть незаконной вербовки для армии РФ

Центральное бюро расследований Индии сообщило, что раскрыло крупную сеть торговли людьми, которая обманом вербовала людей для участия в войне в Украине на стороне России, передает Reuters.

В ЦБР заявили, что граждан Индии заманивали в Россию обещанием предоставить работу. Утверждается, что таким образом были завербованы 35 человек. По меньшей мере двое из них погибли в ходе российско-украинского конфликта, сообщает агентство со ссылкой на семьи погибших. В заявлении ЦБР говорится, что людей заманивали в РФ через соцсети.