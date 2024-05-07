Власти Великобритании приняли решение выслать российского военного атташе и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости. Об этом сообщил британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли, передает Reuters.

Он объяснил этот шаг ответом на «вредоносную деятельность» России в королевстве. Российского военного атташе Клеверли назвал «необъявленным офицером военной разведки».

«Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько принадлежащих России объектов недвижимости в Великобритании, в том числе дом Seacox Heath House, принадлежащий России объект в Сассексе, а также торгово-оборонный сектор в Хайгейте, который, по нашему мнению, использовался в разведывательных целях», — сказал Клеверли, выступая в парламенте.

Британский министр добавил, что правительство страны также вводит новые ограничения для российских дипломатических виз. Так, будет ограничена продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии СМИ, что Лондону будет дан «адекватный ответ» на высылку военного атташе.