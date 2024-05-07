Израиль бьет по «Хезболле» ВИДЕО
ЦАХАЛ атакует объекты «Хезболлы» на юге Ливана, в районе Эль Хиама, пишет «9 Канал».
May 8, 2024
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ЦАХАЛ атакует объекты «Хезболлы» на юге Ливана, в районе Эль Хиама, пишет «9 Канал».
May 8, 2024
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