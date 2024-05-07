В Грузии создают списки протестующих

В Грузии на фоне массовых протестов из-за законопроекта об «иноагентах» правящая партия «Грузинская мечта» объявила о создании открытой базы данных, причастных «к насилию, другим незаконным действиям, угрозам и шантажу или публично одобряющих такие действия». Об этом сообщает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Предполагается, что база данных будет размещена на специальном сайте, информация будет публичной и прозрачной для граждан страны.

В отношении людей, попавших в список, «будут приняты все меры в рамках Конституции и закона, чтобы нарушения закона, насилие и угрозы не остались без реакции государства или общества», пояснил Папуашвили.

Оппозиционное «Единое национальное движение» пытается разрушить культуру мирного протеста, которой всегда гордилось грузинское общество, добавил председатель парламента.