США о покушении на Зеленского

Задержание двух полковников Управления государственной охраны, готовивших убийство президента Украины, – это тревожные новости. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает Голос Америки.

"Это, безусловно, очень тревожная новость, и, конечно, мы рады, что потенциальную попытку убить президента удалось предотвратить", — заявила Жан Пьер.

Ранее СБУ сообщило о разоблачении сети российских агентов, готовивших убийство президента Украины. Правоохранители задержали двух полковников Управления государственной охраны. Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ России по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.