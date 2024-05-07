Россия перебрасывает преступников в Армению

Россия перебрасывает «криминальный элемент» в Армению для дестабилизации ситуации в стране, пишут армянские СМИ.

Отмечается, что решение вопросов с переброской криминальных элементов из России в Армению возложено на «вора в законе» Жирайра Брутяна (Шаумянци Жиро).

По информации политического аналитика Овсепа Хуршудяна, курируемая Кремлем переброска криминальных элементов из России в Армению осуществляется с целью реализации провокаций, разжигания беспорядков и дестабилизации ситуации в стране.