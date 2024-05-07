Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 17:06

Синергия Черноморского и Каспийского электрокабельных магистралей станет новым проектом развития электросетевой инфраструктуры Евразии, направленной как на региональные рынки, так и на премиальный рынок Евросоюза. Инфраструктурное проектирование и последующее строительство объекта такой стратегической важности аналогично по своему значению созданию сети постсоветских нефте- и газопроводов в регионе, которое началось более четверти века назад. Заметим, что Черноморский энергетический кабель станет самым протяженным в мире. Если к 2030 году эта длина не будет перекрыта каким-либо другим проектом, то его смело можно будет назвать "Проектом века", причем не только в региональном плане, как это было с нефтегазовым проектом Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, но и реально в масштабах всего континента Евразия.

Текущий расклад вокруг проекта На встрече министров экономик и энергетики Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, состоявшейся в ходе инвестиционного форума в Ташкенте, было утверждено техническое задание на разработку предварительного технико-экономического обоснования проекта по экспорту зеленой энергии в Европу путем сбалансированной интеграции энергетических секторов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Основа для подобных сетевых магистралей на Каспии уже есть. В 2018 году пять государств Каспийского региона договорились о совместной прокладке подводных кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря. Была принята "Конвенция о правовом статусе Каспия", в которой, в частности, отмечалось, что "определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод". В ноябре 2019 года Казахстан и Азербайджан объявили о первом проекте подобного рода - прокладке оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря (TransCaspian Fiber Optic). Прокладку 400-километрового кабеля реализует государственная компания KazTransCom и азербайджанский оператор связи AzerTelecom. Известно также, что эта оптоволоконная линия должна быть запущена в эксплуатацию на рубеже 2025 и 2026 годов.

Прокладывать энергетический кабель по дну моря, тем более, такого беспокойного, как Каспийское – это сложнейшая технологическая задача, требующая более современного, масштабного оборудования (имеются в виду судна-укладчики, значительные работы на суше по обустройству прибрежной инфраструктуры, достаточный резерв материалов и т.д). Скорее всего, Каспийский проект будет реализован уже после Черноморского с использованием его техники. Работа на перспективу 2030-х годов Предложив этот проект государствам Центральной Азии, Азербайджан тем самым зафиксировал "сильную позицию" сразу на нескольких уровнях. Во-первых, на сегодняшний день, да и в долгосрочной перспективе Азербайджан в сравнении с дефицитами мощностей и необходимостью глубокой модернизации электросетей в Узбекистане и Казахстане является страной с избытком зеленой генерации и, в целом, с текущим положительным энергобалансом. Во-вторых, как стыкующая страна Каспийского и Черноморского энергетических рынков, Азербайджан получает возможность координировать и синхронизировать развитие обоих проектов. Ведя переговоры со своими европейскими партнерами, Баку будет находиться на шаг впереди в развитии экспорта "зеленой генерации" - основного перспективного источника для европейского рынка, заточенного на стратегии "декарбонизации". И, наконец, третье: в процессе введения новых мощностей генерации в Центральной Азии Азербайджан не окажется "слабым звеном". Речь идет, прежде всего, о принятом руководством Узбекистана решении построить у себя в стране атомную электростанцию и, вполне вероятно, об аналогичном решении властей Казахстана.

Введение новых мощностей возобновляемой энергетики в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане поставит в среднесрочной перспективе вопрос о выходе избытков генерации на западные от региона Центральной Азии рынки - от Южного Кавказа до Черного моря и Европы. С точки зрения прогнозирования, сама идея продлить Черноморский кабель на восточное побережье Каспийского моря лишь на первый взгляд выглядит преждевременной. На самом деле это очень удачный политический ход, который вновь выводит Азербайджан на флагманский уровень в масштабе глобальной технологической модернизации. Новое дыхание китайской инициативы На самом деле объединение Черноморского и Каспийского электрокабелей на экспертном уровне стало отрабатываться примерно десять лет назад. В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин, выступая перед Генеральной Ассамблей ООН, представил мировой общественности проект поэтапного создания Глобального энергетического объединения. В том же году была создана Организация по развитию и кооперации Глобального энергетического объединения (GEIDCO), которую возглавил председатель наблюдательного совета Китайской федерации электроэнергетических предприятий, а вице-председателями стали известные персоны в мире энергетики и сопряженного бизнеса - обладатель Нобелевской премии по физике, бывший министр энергетики США Стивен Чу, президент Softbank Group Масаёси Сон, нынешний глава Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая Шу Иньбяо, а также Олег Бударгин, возглавлявший в тот момент "Россети". Предполагалось, что построение всей системы продлится до 2070 года, а инвестиции в ее создание составят в общей сложности около 38 триллионов долларов. 27 триллионов планировалось вложить в производство электроэнергии, еще 11 триллионов долларов - непосредственно в сети.

Энергетика в процессе реализации проекта ГЭО изменится кардинально. А именно состоится переход от развития на базе ископаемого топлива к развитию на основе энергии, полученной из экологически чистых и воспроизводимых источников энергии. Цель – к 2070 году добиться того, чтобы доля электроэнергии, получаемой от чистых источников, составляла 90 процентов. В общем балансе четверть придется на ветровую энергию, 41 процент - на солнечную, 13 процентов - на гидроэнергетику, 4 процента составит доля ядерной энергии, а оставшиеся 7 процентов – это биомасса, геотермальная энергия и прочее. Таким образом, будет снята зависимость от ископаемых источников энергии и прежде всего каменного угля, а также нефти и газа. Российско-украинский конфликт, двойной кризис в отношениях между Китайской Народной Республикой и Евросоюзом, между КНР и США существенно изменили эти планы. При этом Евросоюз, взяв на вооружение саму идею, обогатил ее собственным региональным контекстом. Азербайджанская инициатива Таким образом, к 2021-2022 гг. рождается предложение поддержать этот проект, сформулированное специально для Баку и лично для президента Ильхама Алиева. Как следствие, в декабре 2022 года Ильхам Алиев с лидерами Грузии, Венгрии и Румынии подписывает соглашение о Стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии.