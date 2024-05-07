Европейцы договорились по российским деньгам новость дополнена
Послы 27 стран ЕС согласовали решение об изъятии доходов от реинвестирования замороженных активов РФ для финансирования поставок оружия Киеву. Об этом сообщило агентство Reuters.
Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС на уровне министров. Еврокомиссия намерена собрать таким образом от €2 млрд до €3 млрд в 2024 году и 90% этих средств предполагается направить на закупки оружия для Киева.
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