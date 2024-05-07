Апшеронская кольцевая бьет ключом

Тамилла Алиева, собкор 17:58

Железнодорожный транспорт укрепляет свою позицию в пассажироперевозках в Азербайджане. С увеличением работ по оптимизации железнодорожной инфраструктуры и приобретением новых и современных поездов также увеличивается количество пассажиров. Так, в апреле "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезли 28 593 пассажира, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший пассажирооборот был отмечен в Апшеронской кольцевой линии. По данной линии было перевезено 656 269 пассажиров.

Апшеронская кольцевая линия АЖД существенно улучшает процесс пассажироперевозок, а также играет ключевую роль в общественном транспорте полуострова. Благодаря поездам АЖД жители разных частей полуострова вовремя и беспрепятственно добираются в пункт назначения. Современные поезда берут на себя существенную часть нагрузки процесса пассажироперевозок. Рейс Баку-Акстафа-Баку продолжает лидировать среди внутристрановых направлений с 2 975 пассажирами. Значительный рост также наблюдается по второму внутристрановому направлению Баку-Габала-Баку, по которому было перевезено 3 618 пассажиров. Стоит отметить, что помимо граждан Азербайджана услугами железнодорожного транспорта пользуются туристы, посещающие Азербайджан. Только за апрель текущего года 1 803 туриста путешествовали на поездах Азербайджанских железных дорог. Для сравнения: в аналогичном периоде 2023 года число перевезенных туристов составило 1286 человек. Выбор данного вида транспорта туристами неслучайность. При выборе данного вида транспорта учитываются такие факторы, как безопасность, современность и эко-дружность поездов.