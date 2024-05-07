Венгры украинцев обучать не будут

Будапешт не намерен принимать участие в расширении миссии НАТО в Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в видеообращении, пишут СМИ.

«Венгрия останется в стороне от этих акций. Венгерские солдаты не будут принимать участие в такой миссии, и не позволим проводить такие акции на территории Венгрии», — отметил министр.

По словам Сийярто, Венгрия «не собирается обучать бойцов Воруженных сил Украины, направлять вооружение, а также задействовать деньги венгерских налогоплательщиков для финансирования этих целей».