Путин собрал лидеров евразийской «пятерки»

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открылся в Москве. В нем принимают участие лидеры евразийской «пятерки» - президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в узком и расширенном составах. На второй части также будут присутствовать главы государств-наблюдателей, а именно Узбекистана и Кубы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель приехал на саммит ЕАЭС.

Встреча приурочена к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Ожидается, что лидеры рассмотрят результаты деятельности организации за 10 лет, обменяются мнениями о дальнейшем углублении интеграционных процессов. Планируется принятие ряда важных документов.