Французский эксперт о символизме встречи Азербайджана и Армении в Алматы

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Алматы 10 мая - «серьезный геополитический прорыв», пишет в своей статье под названием «Армения-Азербайджан: что, если мирное соглашение будет достигнуто без международного посредничества?» известный французский политолог, доктор политических наук Себастьян Буссуа.

«Это будет серьезный геополитический прорыв. Возвращение исключительно двустороннего подхода в регионе для построения мира после десятилетий войны дает надежду в то время, когда мир горит, а международное сообщество является лишь тенью самого себя.

Армения и Азербайджан могли бы доказать до конца года, что не только ООН устарела для того, чтобы привести к миру, но и что тренд на международное посредничество также отходит в прошлое.

Действительно, Южный Кавказ пытается достичь окончательного соглашения уже четыре года. Но попытки Соединенных Штатов, России и Европейского Союза ни к чему не привели.

Вот уже несколько месяцев две возглавляемые министрами делегации переговорщиков из Еревана и Баку на регулярной основе обсуждают все остающиеся элементы, которые необходимо урегулировать и которые могут привести к окончательному соглашению между двумя странами, положив конец более чем тридцатилетнему конфликту.

В эту пятницу в Алматы, столице Казахстана, состоится новая двусторонняя встреча. Принимающая страна не будет играть никакой посреднической роли, но место имеет большое символическое значение: Алматинская декларация, символизирующая момент распада СССР, была подписана именно здесь, положив конец советскому гиганту. И сейчас здесь вновь может быть написана история.

Теперь мы должны смотреть в будущее и обратить внимание на первые элементы достигнутых договоренностей. Возврат Азербайджану в конце апреля в результате переговоров четырех азербайджанских сел премьер-министром Армении Николом Пашиняном является доказательством того, что Армения готова двигаться вперед вместе со своим давним врагом.

«И не надо интерпретировать данное решение как уступку нам в результате оказанного на него давления, так как речь здесь вообще не идет об армянской территории.

Он просто возвращает то, что в соответствии с международным правом изначально принадлежало Азербайджану», - объясняет Эльчин Амирбеков, представитель президента Азербайджана по особым поручениям, участвующий в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Являясь участником переговоров по мирному соглашению с азербайджанской стороны, он уточняет: «Как и президент (Азербайджана Ильхам) Алиев, Никол Пашинян надеется на то, что соглашение может быть подписано в скором будущем. В обеих странах в этом контексте ощущается даже определенное воодушевление, и есть надежда на то, что в итоге этой проблеме будет положен конец».

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос границ, с тем чтобы избежать будущих конфликтов и как можно быстрее возобновить региональное экономическое сотрудничество. Хотя многие считают, что в двух странах продолжает сохраняться атмосфера взаимной ненависти, заметно, что Никол Пашинян по-прежнему твердо намерен вывести Армению из ситуации, с которой ее населению уже трудно смириться.

Эльчин Амирбеков в своих высказываниях умерен: «Хотя против него сейчас и объединились армянская диаспора, церковь и его политические оппоненты, он понял одно: мир позволит его стране как можно быстрее выйти из политического и экономического тупика, в котором его страна пребывает уже слишком долго».

Никол Пашинян регулярно упоминает о важности региональной экономической интеграции, но это станет возможным лишь тогда, когда его страна урегулирует пограничные споры с Турцией и Азербайджаном, с тем чтобы после этого сделать возможным свободное передвижение людей и товаров.

Потребовалось время и много нереализованных ожиданий, порожденных упомянутыми выше посредниками, чтобы наконец появилась реальная надежда для нормализации отношений между двумя странами.

На самом деле, у Армении больше нет выбора: страна должна как можно скорее реинтегрироваться в региональную динамику. Сам Никол Пашинян хочет превратить свою страну в логистический хаб, и именно эту перспективу он продает тем армянам, которые его поддерживают, надеясь, что он сможет выполнить свою миссию до конца.

Решение вопроса Зангезурского коридора должно быть выгодно как Азербайджану, который восстановит прямой доступ к своей провинции Нахчыван, так и Армении, которая сможет торговать со своими соседями. У китайцев это называется «беспроигрышным» соглашением!

Обе стороны надеются, что мирное соглашение будет подписано до саммита COP29, который пройдет в ноябре в Баку. Если получится, это стало бы отличным символом!», - говорится в статье.