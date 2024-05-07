Демаркационные работы в направлении села Хейримли на границе Армении с Азербайджаном приостановлены. Почему?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:08

Демаркационные работы, проводимые на участке границы Азербайджана и Армении, проходящем в направлении Газахского района — в рамках соглашения между двумя странами, по большей части завершены. Однако армянские источники сообщают, что работа на участке между газахским селом Хейримли и селом Кирен Иджеванского района Армении временно приостановлены. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс завершен на 90 процентов. А в официальной информации, обнародованной сторонами, говорится, что вдоль линии границы, разграниченной двусторонним соглашением, закопаны 40 пограничных постов.

Следует отметить, что вышеупомянутое соглашение предусматривает возвращение Азербайджану 4 оккупированных неэксклавных сел Газахского района (Хейримли, Гызылхаджилы, Ашагы Эскипара и Баганис Айрым). Процесс должен завершиться к 15 мая. Армянские источники сообщают, что демаркационные работы на участке между населенными пунктами Хейримли и Кирен носят особенно деликатный характер. Линия границы проходит в непосредственной близости от Кирена. Более того, во время оккупации жители армянского села фактически захватили часть территории Хейримли, построив там дома и коммерческие объекты. Которые, согласно соглашению, останутся на территории Азербайджана. В этой связи жители Кирена уже две недели протестуют против проведения демаркационных работ. Армянская полиция несколько дней назад провела в селе операцию и задержала группу протестующих. Позже жителям Кирена разъяснили важность проведения демаркационных работ и протесты в поутихли. По итогам геодезических работ, проведенных на этом участке границы, пограничные столбы должны быть закопаны в 12 точках. По данным армянской стороны, уже закопаны 8 из них: по остальным проводятся дополнительные обмерные работы. Потому что эти точки находятся в непосредственной близости от Кирена.