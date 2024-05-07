Еще одно решение Армении по ОДКБ

Армения прекращает участие в финансировании деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на МИД страны.

«Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ- 2024» и предусмотренного этим участия в финансировании деятельности организации, в то же время не возражая против принятия данного решения в ограниченном составе», - заявили в ведомстве.