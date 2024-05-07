Орбан позвонил Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование войны РФ против Украины, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.

«Премьер-министр Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский в среду провели телефонный разговор... В ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений. Особой темой переговоров был вопрос войны и мира», - приводит заявление Хаваши агентство MTI.

Пресс-секретарь отметил, что Орбан подтвердил готовность Венгрии «внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к мирy», стороны также договорились продолжить двусторонние консультации.