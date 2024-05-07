У Кадырова есть «сюрпризы» для «шайтанов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «разрабатывает новую стратегию» для применения на войне против Украины. Его цитируют российские СМИ.

Что это за «стратегия», Кадыров не уточнил, лишь подчеркнув, что не может раскрыть секрет.

«Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше девяти тысяч воинов там, может, у нас получится нанести хороший урон», — рассказал Кадыров.

Ранее глава Чечни пообещал «хорошие и приятные» изменения после 9 мая, но не уточнил, какие именно.