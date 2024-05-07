Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший столкнулся с проблемами со здоровьем, в том числе с паразитом, который, по его словам, съел часть мозга. Об этом сообщает газета The New York Times.

Политик со ссылкой на своего врача рассказал, что аномалия, наблюдаемая на его снимках, «была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер». Однако некоторые врачи сомневаются, что паразит мог съесть часть мозга.

В публикации говорится, что в 2010 году Кеннеди-младший обратился к медикам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. Сначала специалисты объяснили состояние политика возможной опухолью, а потом предположили, что в его мозге завелась личинка свиного цепня.

Издание выяснило, что у Кеннеди-младшего выявили отравление ртутью якобы из-за чрезмерного употребления рыбы. По словам докторов, паразитарные инфекции и отравление ртутью могут негативно сказаться на работе мозга.

Между тем, сам политик сейчас заверяет, что больше не имеет никаких проблем с памятью.