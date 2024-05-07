Посол приветствует договоренность Баку и Еревана

Посол США в Армении Кристина Квин встретилась с представителями парламентской оппозиции, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване.

«Посол Квин сегодня встретилась с представителями парламентской оппозиции – чтобы послушать и обсудить широкий круг вопросов, в том числе содействие США развитию демократии в Армении, правам человека и мирному процессу», - говорится в сообщении.

Квин приветствовала договоренность между Ереваном и Баку о принятии Алма-Атинской декларации за основу делимитации.