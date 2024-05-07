Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:42

Недавно Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана и заведующий отделом по вопросам внешней политики его Администрации, выступил с предложением, достойным внимания международного сообщества. Суть его заключается в том, что на время проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Азербайджанская Республика может предложить странам заключить временное перемирие. «Мы ведем дискуссии с разными партнерами о перемирии на время COP, как в период Олимпийских игр. Но все это на ранней стадии обсуждения. Это потребует дополнительных консультаций и обсуждений», — приводит слова Гаджиева лондонская Observer.

Как сказал помощник президента, Азербайджан прилагает и будет прилагать дополнительные усилия, чтобы сделать конференцию COP29 историей успеха в деле достижения мира. По словам Хикмета Гаджиева, продолжающиеся широкомасштабные войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также многочисленные вооруженные конфликты в других регионах мира, конечно же, требуют вмешательства политиков всех рангов, пытающихся использовать для достижения мира каждую удобную ситуацию. Но в данном случае на долю Азербайджана действительно выпала огромная ответственность по решению наиболее важного для человечества вопроса. И наступил тот самый момент, который упускать нельзя. «Представьте себе такую картину, - сказал в интервью Observer Хикмет Гаджиев. - В то время, когда в Баку готовятся к обсуждению такой важной проблемы, как изыскание источников финансирования борьбы с климатическими изменениями, вокруг происходят войны с применением самых современных и дорогих видов оружия, которые не только уничтожают людей, но и разрушают все вокруг, а том числе, и экологию. Так вот, Баку сегодня ведет активную подготовительную работу к саммиту, добиваясь у международных структур и богатых доноров выделения достаточных для этой борьбы средств, исчисляемых триллионами долларов. Долго и убедительно приходится уговаривать каждого из них раскошелиться на решение климатической проблемы. А на этом фоне вокруг разворачивается невиданная доселе гонка вооружений, идет соревнование по накоплению самого разрушительного оружия как раз между теми странами, которые могли бы внести максимальный вклад в финансирование климатических проблем. И денег на это они не жалеют».

Аргументируя свои тезисы, Хикмет Гаджиев приводит конкретные цифры. Так, по его словам, страны-члены Евросоюза, больше других выступающие против всяких экологических нарушений, только в 2023 году потратили на покупку вооружений 58 миллиардов евро. И, как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, примерно, такую же сумму намечается выделить только на поставку оружия для Украины. В свою очередь Еврокомиссия (ЕК), как отмечается в документе ЕК о создании Европейской стратегии военной промышленности, выделила из бюджета ЕС 1,5 миллиарда евро на первый этап форсированной милитаризации промышленности стран Евросоюза на период с 2025 по 2027 годы. На втором этапе военно-промышленной стратегии ЕС европейский ВПК будет постепенно объединен и выведен из-под контроля стран-членов ЕС под контроль Еврокомиссии. Этот амбициозный план предусматривает к 2030 году совместно заказ 40 процентов вооружений и расходование не меньше 50 процентов военного бюджета внутри Евросоюза. Следует отметить, что, хотя за последние три десятилетия военные расходы в Европе растут самыми высокими темпами, они не претендуют на лидерство в глобальном масштабе. Так, в 2022 году общие расходы на вооружение в мире увеличились в реальном исчислении на 3,7 процента, достигнув 2,24 триллиона долларов. Как отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в тройку стран с самыми большими расходами вошли США, Китай и Россия, на которых пришлось 56 процентов мирового объема.

Ситуация в Украине, а также напряженность в Восточной Азии стали главными факторами роста расходов на вооружения, который по состоянию на 2022 год продолжался восьмой год подряд. В Европе рост военных расходов составил 13 процентов. В основном, это связано непосредственно с конфликтом России и Украины, однако оказываемая Украине помощь и опасения по поводу возросшей угрозы со стороны России заставили другие страны пересмотреть свои военные бюджеты в сторону увеличения. Эти страны, как утверждают их официальные представители, укрепляют военную мощь в ответ на ухудшение ситуации в области безопасности, поскольку не видят в ближайшем будущем перспектив улучшения. Но, по словам помощника президента Азербайджана, как-то ведь все равно необходимо находить выход из ситуации, когда страны вместо переговоров решают свои проблемы на поле боя. В то время, как экологи, твердя о необходимости сокращать поголовье коров, которые посредством опорожнения выделяют огромное количество углерода, никто не считает, сколько этих же самых углеродов выделяется при взрыве одного снаряда, при попадании ракеты в нефтебазу или в нефтеперерабатывающий завод. А сколько углеродов выбрасывает в атмосферу Земли каждый бомбардировщик, каждый боевой корабль, каждый танк или самоходное орудие!..