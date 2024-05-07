В России снова отменили крупнейший авиасалон

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен был состояться летом в подмосковном Жуковском, отменен, сообщает Интерфакс со ссылкой на три источника в авиаотрасли.

Крупнейший в России смотр авиатехники, который проводился с 1993 года, а в середине 2000-х приобрел федеральный статус, переносится второй год подряд. Решение об отмене салона уже принято, хотя пока не формализовано, рассказал собеседник Интерфакса.

В прошлом году МАКС не состоялся впервые за три десятилетия своей истории. Причиной стали международные санкции против российского авиапрома, рассказывал источник «Ведомостей», близкий к правительству.