Как удалось узнать haqqin.az, после осмотра арены президент Болгарии встретился с болгарскими специалистами, которые работают в Азербайджане в сфере спорта.

Болгарские представители футбольного клуба «Карабах» презентовали Радеву майку чемпиона Азербайджана с фамилией болгарского президента на спине.

*** 20:07

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Болгарии Румен Радев вместе с супругой посетил сегодня Национальную гимнастическую арену.

На одном из лучших гимнастических комплексов мира Радев побывал вместе с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым и замминистра Марианой Василевой.