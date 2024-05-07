Полиция задержала «ветерана» Нагиева

В результате мероприятий, проведенных на основании обращений граждан сотрудниками Сумгаитского городского управления полиции, по подозрению в совершении мошенничества задержан Эльшад Нагиев, выдававший себя за ветерана войны.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел, установлено, что мужчина присвоил различные суммы денег, пообещав двум проживающим в Сумгаите участникам Отечественной войны помощь в получении автомобилей от государства вне очереди. В ходе проверки выяснилось, что Нагиев не является ветераном Отечественной войны. Расследование в отношении него продолжается.