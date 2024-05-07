Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:09

На вчерашней пресс-конференции в Ереване, проходившей накануне визита в Москву Никола Пашиняна, премьер-министр Армении заявил, что «наркобароны и преступники, проживающие за рубежом, а также агенты иностранных спецслужб» получили конкретное задание по смене власти в стране. Заявление Пашиняна прозвучало на фоне резкого обострения в стране внутриполитической ситуации, вызванной реализацией соглашения между Баку и Ереваном, в рамках которого Армения должна вернуть Азербайджану четыре оккупированных села в Газахском районе, а также делимитировать участок армяно-азербайджанской границы.

Дополнительную остроту в и без того крайне напряженную ситуацию добавляет колонна представителей пророссийской реваншистской оппозиции, армянской церкви и прочих радикалов, направляющаяся с маршем протеста в армянскую столицу. Напомним, что возглавляет марш, начавшийся в Иджеване, глава Тавушской епархии священник Баграт Галстанян, к которому присоединился глава Ширакской епархии Микаэл Аджапахян, начавший сегодня аналогичный марш в Ереван из Гюмри. Когда журналисты попросили Пашиняна уточнить, кого он имел ввиду под «агентами иностранной разведки» и «преступными элементами», премьер-министр назвал экс-главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. «Я говорю об Артуре Ванецяне, о ком еще?! – пожал плечами Пашинян. – Я что, так непонятно говорю?».

Армянский премьер напомнил журналистам о просочившемся в 2018 году в интернет телефонном разговоре между Ванецяном и тогдашним руководителем Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном, в котором Ванецян обсуждал арест бывшего президента Роберта Кочаряна. Утверждая, что эта аудиозапись была сделана иностранной спецслужбой (премьер-министр не уточнил, какой именно – ред.), Пашинян добавил, что опубликована была лишь часть записи. «А вот другая часть предназначалась для использования этого чиновника, как минимум, в качестве агента влияния», — заявил Никол Пашинян. Впрочем, спустя уже несколько минут премьер-министр признался, что не имеет достаточных доказательств для установления личности агентов. «Когда есть сомнение, оно проверяется, когда появляются факты, оправдывающие сомнение, тогда уже ведется работа на пороге доказательства, - сказал Пашинян журналистам. – Сегодня порог доказательства еще не перейден, он будет перейден завтра. И когда он будет перейден, об этом узнают все». Добавим, что Артур Ванецян открыто поддержал марш, инициированный священником Багратом. А близкие к властям армянские телеграм-каналы распространили кадры, на которых видно, что через несколько часов после пресс-конференции Пашиняна экс-глава Службы национальной безопасности Армении покинул Ереван.

Сообщается, что после роскошной свадьбы своего сына Ванецян улетел в Москву. На высказывания премьер-министра он отреагировал в своем аккаунте в соцсетях, назвав Пашиняна «больным». По словам Ванецяна, высказывания премьер-министра Армении подтверждают, что он «должен обратиться к врачу». В Генпрокуратуре Армении отказались комментировать слова Пашиняна о силах, готовящихся к государственному перевороту и действующих по приказу иностранных спецслужб. В то же время, главный прокурор Армении Анна Вардапетян в ответ на вопрос оппозиционного депутата парламента Артура Хачатряна заявила, что прокуратура не ведет расследование планов «третьих стран», планирующих осуществить в Армении государственный переворот. «У нас нет никаких разбирательств на основании упомянутых вами политических заявлений», - ответила Вардапетян. После чего Артур Хачатрян заявил, что премьер-министр должен либо обосновать свои заявления, чтобы правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту, либо признать, что все это ложь.

«Пашинян и его партия — это, по сути дела, Советский Союз, - заявил депутат. - И Советский Союз, и Сталин, который осуждал любого представителя политической оппозиции, заявляли в суде, что он является иностранным агентом. И Сталин, и Пашинян пытаются показать, что народ миролюбив и любит власть, и только иностранная агентура пытается накалить в стране ситуацию». Хотя Пашинян и не представил фактов, близкий к российским властям телеграм-канал «Баграмян-26» написал, в частности, что «действующая в Армении и обслуживающая интересы Москвы «пятая колонна» многослойна, что эти слои неоднородны и имеют существенные противоречия. «Мы можем условно разделить на две группы, - пишет «Баграмян-26». - Первая — это лица, подчиняющиеся непосредственно ответственным по вопросам политики и пропаганды в ФСБ, ГРУ и/или в Кремле. Назовем их условно «штатными агентами». Вторая — это лица, которые не являются штатными агентами, но получают «рекомендации» и координируют свои действия с вышеупомянутыми центрами. Назовем их условно «клиентами». Штатными агентами (первая группа) являются ряд мелких и средних субъектов политического и медийного поля Армении. Клиенты же (вторая группа), в отличие от штатных агентов, пытаются служить Москве таким образом и оказывать такие услуги, чтобы вымолить благосклонность «Центра» и пристроиться под зонтиком Кремля. Клиенты, конечно, находятся под влиянием давней инерции и еще не успели осознать, что единственным источником власти в Армении является народ, а не Москва, поэтому под влиянием инерции они продолжают делать ставку на служение Москве». Кстати, считающийся представителем «пятой колонны» блогер Мика Бадалян, о котором уже писал haqqin.az, на днях сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что 10 мая в Ереване произойдут «события, которые приведут к концу Никола». Он, правда, не уточнил, что имел в виду, но в другом посте указал, что «…двенадцать тысяч «вагнеровцев» находятся в Армении и в нужный момент начнут действовать».