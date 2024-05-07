Тревожный анонс Пашиняна. Тысячи российских агентов в Ереване? наш обзор
На вчерашней пресс-конференции в Ереване, проходившей накануне визита в Москву Никола Пашиняна, премьер-министр Армении заявил, что «наркобароны и преступники, проживающие за рубежом, а также агенты иностранных спецслужб» получили конкретное задание по смене власти в стране.
Заявление Пашиняна прозвучало на фоне резкого обострения в стране внутриполитической ситуации, вызванной реализацией соглашения между Баку и Ереваном, в рамках которого Армения должна вернуть Азербайджану четыре оккупированных села в Газахском районе, а также делимитировать участок армяно-азербайджанской границы.
Дополнительную остроту в и без того крайне напряженную ситуацию добавляет колонна представителей пророссийской реваншистской оппозиции, армянской церкви и прочих радикалов, направляющаяся с маршем протеста в армянскую столицу.
Напомним, что возглавляет марш, начавшийся в Иджеване, глава Тавушской епархии священник Баграт Галстанян, к которому присоединился глава Ширакской епархии Микаэл Аджапахян, начавший сегодня аналогичный марш в Ереван из Гюмри.
Когда журналисты попросили Пашиняна уточнить, кого он имел ввиду под «агентами иностранной разведки» и «преступными элементами», премьер-министр назвал экс-главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.
«Я говорю об Артуре Ванецяне, о ком еще?! – пожал плечами Пашинян. – Я что, так непонятно говорю?».
Армянский премьер напомнил журналистам о просочившемся в 2018 году в интернет телефонном разговоре между Ванецяном и тогдашним руководителем Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном, в котором Ванецян обсуждал арест бывшего президента Роберта Кочаряна.
Утверждая, что эта аудиозапись была сделана иностранной спецслужбой (премьер-министр не уточнил, какой именно – ред.), Пашинян добавил, что опубликована была лишь часть записи.
«А вот другая часть предназначалась для использования этого чиновника, как минимум, в качестве агента влияния», — заявил Никол Пашинян.
Впрочем, спустя уже несколько минут премьер-министр признался, что не имеет достаточных доказательств для установления личности агентов.
«Когда есть сомнение, оно проверяется, когда появляются факты, оправдывающие сомнение, тогда уже ведется работа на пороге доказательства, - сказал Пашинян журналистам. – Сегодня порог доказательства еще не перейден, он будет перейден завтра. И когда он будет перейден, об этом узнают все».
Добавим, что Артур Ванецян открыто поддержал марш, инициированный священником Багратом. А близкие к властям армянские телеграм-каналы распространили кадры, на которых видно, что через несколько часов после пресс-конференции Пашиняна экс-глава Службы национальной безопасности Армении покинул Ереван.
Сообщается, что после роскошной свадьбы своего сына Ванецян улетел в Москву. На высказывания премьер-министра он отреагировал в своем аккаунте в соцсетях, назвав Пашиняна «больным». По словам Ванецяна, высказывания премьер-министра Армении подтверждают, что он «должен обратиться к врачу».
В Генпрокуратуре Армении отказались комментировать слова Пашиняна о силах, готовящихся к государственному перевороту и действующих по приказу иностранных спецслужб.
В то же время, главный прокурор Армении Анна Вардапетян в ответ на вопрос оппозиционного депутата парламента Артура Хачатряна заявила, что прокуратура не ведет расследование планов «третьих стран», планирующих осуществить в Армении государственный переворот.
«У нас нет никаких разбирательств на основании упомянутых вами политических заявлений», - ответила Вардапетян.
После чего Артур Хачатрян заявил, что премьер-министр должен либо обосновать свои заявления, чтобы правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту, либо признать, что все это ложь.
«Пашинян и его партия — это, по сути дела, Советский Союз, - заявил депутат. - И Советский Союз, и Сталин, который осуждал любого представителя политической оппозиции, заявляли в суде, что он является иностранным агентом. И Сталин, и Пашинян пытаются показать, что народ миролюбив и любит власть, и только иностранная агентура пытается накалить в стране ситуацию».
Хотя Пашинян и не представил фактов, близкий к российским властям телеграм-канал «Баграмян-26» написал, в частности, что «действующая в Армении и обслуживающая интересы Москвы «пятая колонна» многослойна, что эти слои неоднородны и имеют существенные противоречия.
«Мы можем условно разделить на две группы, - пишет «Баграмян-26». - Первая — это лица, подчиняющиеся непосредственно ответственным по вопросам политики и пропаганды в ФСБ, ГРУ и/или в Кремле. Назовем их условно «штатными агентами». Вторая — это лица, которые не являются штатными агентами, но получают «рекомендации» и координируют свои действия с вышеупомянутыми центрами. Назовем их условно «клиентами». Штатными агентами (первая группа) являются ряд мелких и средних субъектов политического и медийного поля Армении. Клиенты же (вторая группа), в отличие от штатных агентов, пытаются служить Москве таким образом и оказывать такие услуги, чтобы вымолить благосклонность «Центра» и пристроиться под зонтиком Кремля. Клиенты, конечно, находятся под влиянием давней инерции и еще не успели осознать, что единственным источником власти в Армении является народ, а не Москва, поэтому под влиянием инерции они продолжают делать ставку на служение Москве».
Кстати, считающийся представителем «пятой колонны» блогер Мика Бадалян, о котором уже писал haqqin.az, на днях сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что 10 мая в Ереване произойдут «события, которые приведут к концу Никола». Он, правда, не уточнил, что имел в виду, но в другом посте указал, что «…двенадцать тысяч «вагнеровцев» находятся в Армении и в нужный момент начнут действовать».
Трудно сказать, всерьез или с иронией армянский блогер написал о «двенадцати тысячах «вагнеровцев». Однако некоторое время назад источники, близкие к армянским властям, утверждали, что тысячи «вагнеровцев» прибыли из России в Армению и готовились к диверсиям, хотя ни один из них до сих пор не обнаружен и, соответственно, не задержан.
Вслед за Бадаляном общественный активист Овсеп Хуршудян поделился в эфире «Общественного телевидения Армении» информацией о том, что под кураторством Кремля в Армению из Сочи и Москвы прибыли сотни криминальных элементов, чтобы посредством провокаций и беспорядков дестабилизировать ситуацию в стране.
В то же время, соратник движения преподобного Баграта Галстаняна, скандально известный видеоблогер Дог (Вардан Гукасян), заявил, что силы Баграта готовят «радикальные шаги».
В этой связи важно отметить, что, хотя марш протеста Галстаняна уже близок к Еревану, ощутимого роста числа его сторонников так и не произошло. Другими словами, обратить против Никола Пашиняна технологию, использованную им для осуществления революции 2018 года, не удалось.
В то же время, нельзя исключить, что уже в ближайшие дни реваншисты и другие представители радикальных кругов смогут осуществить ряд диверсий и спровоцировать в Армении массовые беспорядки.