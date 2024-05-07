Ализу Бин-Нун проинформировали о ситуации на Кавказе

В среду, 8 мая, состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и политического директора Министерства иностранных дел государства Израиль Ализы Бин-Нун.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались различные аспекты двусторонних и многосторонних отношений стран, в том числе экономические, в сфере безопасности, высоких технологий, текущая ситуация и перспективы сотрудничества в этих направлениях.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период. Также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим широкую озабоченность.