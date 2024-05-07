Рядом с посольством России появится улица Навального
В Париже появится улица имени Алексея Навального (Lʼavenue Alexeï Navalny). За соответствующее решение единогласно проголосовал совет 16-го округа города.
Именем Навального будет назван проспект Шантме, рядом с которым находится посольство России. На углу проспекта и бульвара Лан также будет установлен арт-объект в память о Навальном.
С инициативой выступил сенатор Франсис Спинер, который до 2023 года был мэром 16-го округа.
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