Рядом с посольством России появится улица Навального

В Париже появится улица имени Алексея Навального (Lʼavenue Alexeï Navalny). За соответствующее решение единогласно проголосовал совет 16-го округа города.

Именем Навального будет назван проспект Шантме, рядом с которым находится посольство России. На углу проспекта и бульвара Лан также будет установлен арт-объект в память о Навальном.

С инициативой выступил сенатор Франсис Спинер, который до 2023 года был мэром 16-го округа.