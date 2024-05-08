В UNEC почтили память Гейдара Алиева
В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялось мероприятие, посвященное 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Участники мероприятия сначала возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева, выразили почтение светлой памяти общенационального лидера. Затем они ознакомились с выставкой картин студентов Школы дизайна UNEC, посвященной общенациональному лидеру.
Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов поприветствовал гостей, рассказал о заслугах общенационального лидера перед азербайджанским народом и государством. Ректор довел до сведения участников взгляды Гейдара Алиева о философии экономической политики.
На мероприятии выступил член Совета аксакалов ПЕА, член-корреспондент НАНА, директор Института математики и механики НАНА профессор Мисир Марданов, который поделился своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве.
Депутат, член правления ПЕА профессор Хикмет Бабаоглы рассказал о богатом политическом, государственном и духовном наследии Гейдара Алиева.
Председатель Сабаильской районной организации ПЕА Мухтар Нагиев отметил политическую деятельность общенационального лидера.
В художественной части мероприятия студенты Творческого центра UNEC исполнили стихи, посвященные общенациональному лидеру. Мероприятие продолжилось демонстрацией видеоролика о жизни и деятельности общенационального лидера.