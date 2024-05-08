В UNEC почтили память Гейдара Алиева

8 мая 2024, 21:54

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялось мероприятие, посвященное 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Участники мероприятия сначала возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева, выразили почтение светлой памяти общенационального лидера. Затем они ознакомились с выставкой картин студентов Школы дизайна UNEC, посвященной общенациональному лидеру.

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов поприветствовал гостей, рассказал о заслугах общенационального лидера перед азербайджанским народом и государством. Ректор довел до сведения участников взгляды Гейдара Алиева о философии экономической политики.

На мероприятии выступил член Совета аксакалов ПЕА, член-корреспондент НАНА, директор Института математики и механики НАНА профессор Мисир Марданов, который поделился своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве. Депутат, член правления ПЕА профессор Хикмет Бабаоглы рассказал о богатом политическом, государственном и духовном наследии Гейдара Алиева.