Россияне повредили крупную ГЭС в Украине?
Кременчугская ГЭС в Полтавской области Украины получила повреждения во время массированного удара РФ по энергетике в ночь на 8 мая, сообщает издание «Страна.ua».
Поводом для предположения об атаке на ГЭС стали предупреждения властей Кременчугского района об аварийном сбросе воды на ГЭС и заявления «Укрэнерго» о повреждении одного из своих объектов в центре Украины.
В результате ожидается поднятие уровня воды в Днепре.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!