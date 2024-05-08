Эрдоган: Время прошло, но никакого прогресса нет...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шансы на полноценное урегулирование ситуации в Украине невелики, если в этой работе не будет участвовать Россия.

«Несмотря на то что прошло время, не было достигнуто никакого прогресса в вопросе украинско-российской войны. Для достижения мира должна быть создана возможность, которая предложит обеим сторонам достойный выход. А односторонние мирные инициативы, в которых не участвует Россия, имеют небольшой шанс на успех», - приводит слова Эрдогана его канцелярия в X (ранее Twitter).

Тему войны РФ против Украины Эрдоган обсудил ранее с прибывшими в Анкару главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Северой и советником президента Румынии по нацбезопасности Ионом Опришором. Турецкий лидер отметил на встрече, что «подход Турции по Украине совпадает с подходами Польши и Румынии».