Студент пытался поджечь посольство Израиля

По данным суда, рано утром молодой человек, который оказался студентом Узбекского государственного университета мировых языков, на велосипеде подъехал к зданию израильского посольства. Его действия привлекли внимание сотрудников ОВД, расположенного недалеко от диппредставительства.

Суд по уголовным делам приговорил к пяти годам лишения свободы 19-летнего жителя Ташкента, который пытался устроить пожар на территории посольства Израиля. Об этом сообщает агентство Fergananews.

При досмотре сумки ташкентца в ней обнаружили бутылку керосина, гантели, два коробка спичек и куски ткани. Однако, сумев отвлечь сотрудников ОВД, он прихватил часть содержимого сумки и побежал к посольству Израиля. Только там подозрительного молодого человека задержала охрана дипмиссии, не позволив ему перебросить через стену во двор учреждения бутылку и гантель.

На допросе ташкентец признался, что с осени прошлого года начал интересоваться конфликтом в секторе Газа, после чего «возненавидел Израиль» и решил отомстить. Злоумышленник сначала хотел перебросить через стену емкость с керосином, затем гантели, обернутые пропитанной горючим тканью. Он добавил, что не планировал причинить вред людям, а намеревался лишь «выразить протест, потому что Израиль разбомбил больницу в Палестине».

Согласно материалам дела, студент признал вину, попросил прощения у президента и народа Узбекистана, а также у сотрудников посольства Израиля. Однако его признали виновным по части 1 статьи 155 (терроризм) УК республики, назначив ему пять лет колонии.