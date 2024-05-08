Студент пытался поджечь посольство Израиля
Суд по уголовным делам приговорил к пяти годам лишения свободы 19-летнего жителя Ташкента, который пытался устроить пожар на территории посольства Израиля. Об этом сообщает агентство Fergananews.
По данным суда, рано утром молодой человек, который оказался студентом Узбекского государственного университета мировых языков, на велосипеде подъехал к зданию израильского посольства. Его действия привлекли внимание сотрудников ОВД, расположенного недалеко от диппредставительства.
При досмотре сумки ташкентца в ней обнаружили бутылку керосина, гантели, два коробка спичек и куски ткани. Однако, сумев отвлечь сотрудников ОВД, он прихватил часть содержимого сумки и побежал к посольству Израиля. Только там подозрительного молодого человека задержала охрана дипмиссии, не позволив ему перебросить через стену во двор учреждения бутылку и гантель.
На допросе ташкентец признался, что с осени прошлого года начал интересоваться конфликтом в секторе Газа, после чего «возненавидел Израиль» и решил отомстить. Злоумышленник сначала хотел перебросить через стену емкость с керосином, затем гантели, обернутые пропитанной горючим тканью. Он добавил, что не планировал причинить вред людям, а намеревался лишь «выразить протест, потому что Израиль разбомбил больницу в Палестине».
Согласно материалам дела, студент признал вину, попросил прощения у президента и народа Узбекистана, а также у сотрудников посольства Израиля. Однако его признали виновным по части 1 статьи 155 (терроризм) УК республики, назначив ему пять лет колонии.