В Москве заявили, что в Армении все прекрасно

Членство в Евразийском экономическом союзе очень выгодно Армении, у Еревана есть большие льготы по энергоресурсам и продовольствию, заявил и.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук. Его заявления приводит ТАСС.

«От ЕАЭС Армения имеет очень большие выгоды. Достаточно сказать, что за последние два года доход на душу населения в Армении увеличился почти в два раза. За счет роста торговли опережающими темпами между государствами - членами ЕАЭС», - указал Оверчук.

Он заявил, что Ереван показывает «колоссальные темпы экономического роста последние два года, одни из самых сильных и заметных в мире». «Армения имеет очень большие преференции по ценам на энергоносители, на продовольствие», - добавил он.

По словам Оверчука, экономическое сотрудничество Москвы и Еревана развивается хорошими темпами, каких-либо проблем в этой сфере нет: «Объем нашей торговли продолжает расти очень высокими темпами. С экономическим сотрудничеством здесь все нормально», - подчеркнул Оверчук.

Он также отметил, что лидеры евразийской «пятерки» на сегодняшнем саммите в Кремле не обсуждали ситуацию с членством Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): «ОДКБ - это не тема ЕАЭС. ЕАЭС - это чисто экономические вопросы».