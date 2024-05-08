Израиль готовится к «жаркому лету»
Министр обороны Израиля Йоав Галант ознакомился с оперативной обстановкой на северных рубежах Израиля и провел беседу с личным составом.
«Я полон решимости вернуть жителей севера из эвакуации и отстроить все, что разрушено врагом, - сказал Галант на встрече с бойцами. - Я знаю, что наши задачи на этом направлении еще не выполнены. Нужно подготовиться к их выполнению. Нас ожидает жаркое лето», - цитируют министра израильские СМИ.
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