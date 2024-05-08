Госдеп анонсирует новую помощь для Украины

Американская администрация разрабатывает новые пакеты помощи для Украины, заявил в среду представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы работаем над новыми пакетами помощи. Вы можете ожидать, что мы вернемся к тем же темпам работы, которые были до перерыва в финансировании», - сказал он на брифинге.

Миллер не стал уточнять детали, в том числе сроки, когда администрация могла бы объявить о предоставлении новой помощи Украине.

В минувшем апреле президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд.