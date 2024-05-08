Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон считает, что «единственный» способ «спасти остатки Украины» заключается в физической ликвидации президента Владимира Зеленского.

По словам Джонсона, которые приводит РИА Новости, российские военные могут устранить украинского лидера после 20 мая, когда официально закончится его президентский срок.

Экс-агент утверждает, что якобы только президент Украины мешает началу переговорного процесса: «Россия может устранить Зеленского, чтобы убрать его с дороги и начать переговоры. Это единственное, что может спасти хоть какие-то остатки Украины на данный момент».

Джонсон утверждает, что по истечении срока президентских полномочий и потери Зеленским своего официального статуса вероятность выживания президента Украины будет крайне мала.