Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов в своем Telegram-канале опубликовал видео, как Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser.

«Собаки лают, караван идет», - подписал видео Даудов, написав также на чеченском проклятье в адрес тех, кто главу Чечни не любит.

Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в соцсетях с осени прошлого года. В апреле этого года вновь стала распространяться информация о тяжелой болезни руководителя региона.