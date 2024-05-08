Сестра миллиардера Усманова проиграла суд

Суд Евросоюза отклонил иск Гульбахор Исмаиловой, сестры основателя холдинга USM Алишера Усманова, о снятии с нее европейских санкций. Об этом сообщает Reuters, решение также опубликовано на сайте суда.

В решении говорится, что Исмаилова — врач-гинеколог с тремя гражданствами: России, Узбекистана и Кипра. Она попала под санкции ЕС 8 апреля 2022 года как сестра Алишера Усманова. Бизнесмен оказался под санкциями в феврале того же года. Он тоже оспорил включение в санкционный список, в феврале суд ЕС отказал в удовлетворении его иска.

В постановлении сказано, что Усманов «косвенно» передал Исмаиловой активы, в частности речь в документе идет о яхте Dilbar. Суд не счел ограничения против Исмаиловой несоразмерными и отклонил иск, предписав все судебные издержки оплатить проигравшей стороне.

Представитель Усманова не комментирует решение суда.

Ранее ЕС исключил из санкционного списка другую сестру Усманова - Саодат Нарзиеву.