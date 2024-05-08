Израиль ждет...

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не приступила к полномасштабному наступлению на Рафах в секторе Газа, ожидает, насколько эффективны будут переговоры с движением ХАМАС о соглашении по освобождению заложников и перемирию, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Многочисленные военные источники дали понять, что ЦАХАЛ намеренно медлит с более широким наступлением на Рафах с целью дать немного больше времени на переговоры с ХАМАС о заложниках, которых движение удерживает с 7 октября 2023 года», - информирует издание.

При этом, уточняют источники, слишком долго ЦАХАЛ ждать не будет и в предстоящие дни либо решит наступать на Рафах, либо, если успехи с переговорами все-таки будут, даст ХАМАС еще время. Однако в данный момент израильские власти считают, что позиция ХАМАС в отношении соглашения неудовлетворительна.

По различным оценкам, отмечает The Jerusalem Post, у ХАМАС из 35 тыс. боевиков остались 4-8 тыс., включая четыре батальона в Рафахе. К настоящему моменту ЦАХАЛ взял под охрану Филадельфийский коридор - полосу земли протяженностью 14 км, служащую буферной зоной на границе между Египтом и Газой, чтобы начать перерезать последнюю оставшуюся у ХАМАС значимую линию снабжения оружием ее боевиков в анклаве.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента.