Лидеров евразийской «пятерки» кормили борщом с пампушками

Лидерам стран Евразийского экономического союза на неформальном обеде, который был дан после саммита, в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, также на столе оказались пожарские котлеты и пельмени с неркой. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

Лидерам предложили на выбор котлету «Пожарская» с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Лидеров стран ЕАЭС угощали также пельменями с неркой. Был в меню и борщ с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной.

На десерт подали «Анну Павлову» и облепиховый шербет.