Фармгигант отзывает свою вакцину от COVID-19

Фармацевтический гигант AstraZeneca объявил об отзыве своей вакцины против COVID-19 по всему миру. В заявлении компании говорится, что решение было чисто коммерческим и обусловлено избытком обновленных вакцин против новых вариантов коронавируса. Об этом информирует BBC.

За несколько месяцев до этого AstraZeneca признала в судебных документах, что ее вакцина может в отдельных случаях вызывать опасный для жизни побочный эффект в виде образования тромбов.

Вакцина, разработанная в Оксфордском университете, стала одной из первых, выпущенных во время эпидемии COVID-19. Только за первый год ее применения вакцина спасла более шести миллионов жизней.

Заявление о добровольном отзыве разрешения на продажу вакцины в Евросоюзе вступило в силу во вторник. Аналогичные заявления будут поданы в ближайшие месяцы в Великобритании и других странах, которые сертифицировали вакцину под названием Vaxzevria.

В США вакцина AstraZeneca никогда не получала разрешения на использование.

После начала широкого применения вакцина стала объектом пристального внимания из-за редкого побочного эффекта, который вызывает образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов в крови. В судебных документах, поданных в Высокий суд в Лондоне в феврале, компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против ковида «в очень редких случаях может вызывать ТТS».

TTS («синдром тромбоза с тромбоцитопенией») был связан как минимум с 81 случаем смерти в Великобритании, а также с сотнями серьезных травм. Иски против AstraZeneca в Высокий суд подали более 50 предполагаемых пострадавших и родственников умерших. Этот редкий синдром встречался примерно у двух-трех человек на 100 тыс. привитых вакциной Vaxzevria.

AstraZeneca настаивает, что решение об отзыве вакцины не связано с судебным разбирательством или признанием того, что она может вызывать ТТS. В заявлении фармкомпании говорится, что это чистое совпадение.

Некоторые страны уже прекратили поставки этой вакцины. Вакцина была разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и вводилась в виде двух инъекций, обычно в мышцу верхней части руки, с интервалом примерно в три месяца. В некоторых странах она также использовалась для ревакцинации.

Vaxzevria состоит из другого вируса семейства аденовирусов, модифицированного таким образом, чтобы содержать ген для создания белка из SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего Covid-19. Вакцина не содержит самого вируса и не может его вызывать.