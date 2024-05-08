Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:44

В Москве сейчас громкий шепот, больше напоминающий гудение растревоженного осиного улья: «А вы слыхали – снимают Лаврова, Шойгу потеряет свое место, Собянин станет премьером». Слухи роятся, добавляя атмосферу нервозности на уровень регионов. Владимир Путин в свойственной ему манере держит интригу: Песков пообещал, что кандидатура нового премьера будет названа 7 мая, и как всегда – неточно. Российская элита со страхом и надеждой ждет глобальных кадровых изменений, которые заложены в сценарии после мартовских президентских выборов, но страна к этому достаточно равнодушна. Поскольку далека от страданий элит. Прежде всего, поскольку от политического процесса насильственно отстранена. Да и с учетом того, что «скамейка запасных» у президента короткая, никакие кадровые изменения кардинально ситуацию не изменят.

Путинская эпоха в управлении тем и знаменуется, что все механизмы развития элиты и отбраковки негодной ее части попросту ликвидированы. Теперь эта элита – вещь в себе, к тому же стремящаяся к формированию сословного принципа управления, когда выдвижение к карьерным высотам возможно только для своих. Ум, организационные способности и опыт управления здесь особой роли не играют: «Когда страна прикажет быть топ-менеджером – у нас топ-менеджером становится любой». Но одно понятно, вследствие сокращения ресурсной базы, войны, санкций - все это не дает элитам строить долгосрочные планы. А значит, борьба между различными кланами во власти будет принимать все более ожесточенный характер. И вестись с минимальным соблюдением аппаратных правил игры. Уже арест заместителя министра обороны Тимура Иванова в разгар войны — самое заметное свидетельство разборок внутри российской власти. Несмотря на заявления Владимира Путина о «сплочении» населения страны и элит перед лицом внешней угрозы, влиятельные группы стали нападать друг на друга даже активнее, чем до войны. В зоне риска теперь уже не одиночки или не второстепенные представители кланов, а их центральные фигуры.

И одновременно показатель того, что каких-то «табу» в межклановой борьбе в России больше нет. Ведь Иванов был управляющим финансами влиятельного клана, в который входят, собственно, министр обороны Сергей Шойгу, бизнесмен из ближнего круга Путина Геннадий Тимченко, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, его сын — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и много других, менее заметных чиновников и бизнесменов. Раньше таких фигур по негласной договоренности не трогали. Арестов высоких чиновников хватало и в прошлом, но все это были периферийные персонажи или второстепенные представители влиятельных кланов. Но теперь внутри путинской элиты наступили другие времена. Это, кстати, и свидетельствует о том, что у российских элит остается все меньше надежды на президентский арбитраж. Хаотичная борьба всех против всех во время столкновения Пригожина с Министерством обороны, противостояние того же Пригожина и братьев Ковальчуков с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым – и во всех случаях глава государства постарался устраниться от кризисов, пустив их на самотек, «разбирайтесь сами, кто победит – тот и молодец».

Схематично, подчеркиваю, очень схематично расклад элит внутри «корпорации Россия» на сегодняшний день выглядит следующим образом: «небожители» в возрасте около 70 лет, составляющие ближний круг Путина, контролирующие ключевые ресурсы, статусные посты и силовые структуры. Братья Ковальчук, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и прочие Сечины. Они понимают, что их время скоро уйдет, и хотели бы по максимуму продлить его, а затем передать управление наследникам. Вторая группа — это амбициозные и часто профессиональные 60-летние бюрократы. Сюда можно отнести премьера Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, вице-премьеров Дмитрия Чернышенко, Марата Хуснуллина и Юрия Трутнева, первого замдиректора ФСБ Сергея Королева. Здесь же спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Сбербанка Герман Греф, руководители ВЭБ и ВТБ Игорь Шувалов и Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Их цель – прорваться к новым командным высотам и перераспределить в свою пользу финансовые потоки. И третье поколение — политики и чиновники возраста 40+. В эту группу входят «принцы», которым покровительствуют представители первой группы, и амбициозные бюрократы, которые сейчас находятся на вторых-третьих ролях, но уже достаточно заметны и хотят расти дальше. Это министр сельского хозяйства и сын главы Совбеза Дмитрий Патрушев, генсек «Единой России» Андрей Турчак, глава Нижегородской области Глеб Никитин, который принадлежит к группе влияния Сергея Чемезова, помощник Путина Максим Орешкин.