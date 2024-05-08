«Хезболла» отклонила «инициативу» Парижа

Проиранская ливанская группировка «Хезболла» отклонила «французскую инициативу», состоящую из 12 пунктов, в одном из которых предлагалось «отодвинуть» на 10 км от границы с Израилем подразделение «Радуан».

Израильские СМИ пишут, что ответ был передан посредникам в письменном виде. В нем говорится, что «Радуан» состоит из жителей деревень на юге Ливана и невозможно им запретить находиться там.

Кроме того, «Хезболла» отклонила предложение об увеличении численности UNIFIL и предоставлении им свободы действий к югу от реки Литани.

Группировка также выступила против возведения наблюдательных вышек вдоль границы с Израилем, на которых бы находились военнослужащие ливанской армии. Также отклонено предложение о создании международного комитета для наблюдения за ситуацией в «зоне безопасности», которая до операции «Гроздья гнева» в 1996 году контролировалась Израилем.