Госкомитет удостоен еще одной международной премии

В фестивале, впервые организованном Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Эгейским университетом при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, Главного управления кино и Главного управления государственных архивов, в рамках реализации «Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», принял участие Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

На выставке под названием «Безмолвные свидетели: путешествие к тюркским народам» были представлены различные фотографии, отражающие жизнь и условия проживания вынужденных переселенцев в Азербайджане, освобожденные от оккупации территории и проводимые там восстановительные работы, а также поддержка этого процесса со стороны тюркоязычных стран.

Советник председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Насими Нариманов был удостоен награды фестиваля «Вклад в права человека» за активное участие в донесении до мира правды о вынужденных переселенцах из Карабаха.