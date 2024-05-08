Госкомитет удостоен еще одной международной премии
В Измире завершился международный кинофестиваль «Золотое яблоко», отражающий общие ценности и культурные связи тюркского мира.
В фестивале, впервые организованном Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Эгейским университетом при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, Главного управления кино и Главного управления государственных архивов, в рамках реализации «Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», принял участие Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.
На выставке под названием «Безмолвные свидетели: путешествие к тюркским народам» были представлены различные фотографии, отражающие жизнь и условия проживания вынужденных переселенцев в Азербайджане, освобожденные от оккупации территории и проводимые там восстановительные работы, а также поддержка этого процесса со стороны тюркоязычных стран.
Советник председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Насими Нариманов был удостоен награды фестиваля «Вклад в права человека» за активное участие в донесении до мира правды о вынужденных переселенцах из Карабаха.
Среди награжденных в различных номинациях – старшие советники президента Турции Феджир Альптекин и Ахмет Джанбаз, руководитель Государственного архива Турции Угур Юнал, директор Управления национальных дворцов Ясин Йылдыз, глава департамента кино Министерства культуры и туризма Турции Бирол Гевен и другие высокопоставленные лица.
Всего на участие в кинофестивале поступило 1055 заявок из 77 стран. В финальном этапе соревновались 158 фильмов из Турции, 47 из Азербайджана, 31 из Кыргызстана, 21 из Казахстана, 15 из Узбекистана и 10 из Туркменистана.